Il musical Notre Dame de Paris ritorna in Calabria nel 2022

“Notre Dame de Paris”, il colossal musicale dei record, ritornerà in Calabria per un’unica tappa del nuovo tour nei giorni 26, 27 e 28 maggio 2022 al Palacalafiore di Reggio



Ad annunciarlo ufficialmente il promoter calabrese Ruggero Pegna e il produttore Clemente Zard.

La straordinaria Opera Musicale originale di Riccardo Cocciante, dopo la prima del 2002 a Catanzaro, tornerà in Calabria per la quarta volta con spettacoli mattutini per le scuole alle ore 10 e serali alle ore 21. Un’occasione imperdibile per chi non l’ha ancora vista e una nuova opportunità per chi non vuole perdersi la magia di uno degli spettacoli di maggior successo della storia del live internazionale.

L’Opera sarà presentata e premiata a Reggio Calabria per i suoi record nell’ambito di “Fatti di Musica 2022”, 36esima edizione del Festival del Miglior Live d’Autore ideata e diretta da Pegna. La vendita dei biglietti partirà online lunedì prossimo alle ore 11.00 su www.ticketone.it e da sabato 23 gennaio 2021 in tutti i punti autorizzati Ticketone.

“Lo Spettacolo dal Vivo, quello vero, che si svolge a pochi metri da noi, è arte, emozioni, gioia, divertimento, cultura e molto altro! È certamente non sostituibile da qualsiasi formula audiovisiva e, purtroppo, è il comparto più colpito dalla pandemia. Dopo un anno difficilissimo, in cui nel mio festival ho presentato comunque alcuni live unici e bellissimi come il concerto di Mika – afferma Pegna – si riparte con nuovi progetti. In Calabria non è mai stato semplice, ma l’avventura ancora continua con eventi straordinari.

E’ il momento di scacciare un periodo da dimenticare e, per farlo, abbiamo bisogno del sostegno di tutti. Cominciamo a scaldare le mani per tornare ad applaudire e far festa. C’è bisogno che ci crediamo insieme e che il pubblico faccia la sua parte con il contributo del proprio biglietto! Notre Dame de Paris, nella sua unica versione originale, è uno spettacolo cult, assolutamente da vedere e rivedere! ”.

Ogni informazione è reperibile al numero telefonico 0968441888, nei siti ufficiali www.ndpitalia.it, www.ruggeropegna.it, www.ticketone.it e nelle varie pagine social dell’opera e dell’organizzazione su fb, instagram, twitter.