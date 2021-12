Il Sambiase cade in casa col Bivongi

Una doppietta di Panaja condanna i giallorossi

Il commento di Mister Neri: “La partita si è messa subito male perché dopo due palle gol di Zurlo con il portiere loro che ha fatto un mezzo miracolo, abbiamo subito su una nostra disattenzione difensiva nella loro prima sortita offensiva. Nonostante tutto abbiamo reagito e nel primo tempo siamo arrivati parecchie volte in area loro senza però riuscire a pareggiare la partita. Nel secondo tempo siamo partiti bene ma abbiamo preso subito il secondo gol che è stato una doccia fredda. Ci ha spezzato le gambe. Poi l’espulsione per doppio giallo di Diop ci ha dato la botta definitiva. Abbiamo comunque provato a giocare ma il loro portiere è stato insuperabile. Loro sono stati molto bravi e non a caso sono ancora imbattuti e tra le favorite. Per noi hanno pesato le assenze di Antonelli, Gualdi e Morelli in difesa dove eravamo con gli uomini contati, tanto è vero che siamo stati costretti ad arretrare Costa in difesa. Ora per noi c’è la sosta e dovremo lavorare bene anche perché si apre il mercato e ci saranno situazioni da valutare con attenzione.”

Sambiase – Bivongi 0-2

Sambiase: Lucia, Perri (18’st Platì), Valente (27’st Cincotta), Gigliotti, Toscano, Costa (33’st Scarpino), Fortuna, Diop, Zurlo, Angotti (30’st Tallari), Russo (18’st Gallo). A disp. Colacino, Miletta, Pilieci, Varrà. All.Neri

Bivongi: Russo, De Luca, De Masi, Coniglio (15’st Saadaoui), Minervino (38’st Tassone), Franco, Bangura (36’st Kamara), Taverniti D. (41’st Arkaah), Riggio, Zannino, Panaja (33’st Manno). A disp. Simonetti, Tassone, Taverniti S., Zurzolo. All. Tassone

Arbitro: Mellino di Crotone

Marcatori: 10’ e 50’ Panaja

Ammoniti: Panaja, Zurlo, Coniglio, Riggio, Diop

Espulsi: 11’st Diop per somma di ammonizioni