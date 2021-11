Il Sambiase vince in rimonta a Borgia

Altri tre punti importanti per i giallorossi che si avvicinano sempre più alla vetta

Vittoria esterna per il Sambiase che subisce nel primo tempo ma si riscatta ampiamente nella ripresa grazie a Zurlo (doppietta per l’attaccante) e Angotti.

I sambiasini adesso sono ad un solo punto dal Città di Guardavalle.

Domenica 5 dicembre impegno casalingo contro il Bivongi

Dichiarazioni mister Neri “Abbiamo vinto una partita non facile a dispetto della classifica del Borgia. Loro in casa sono una squadra non facile da battere e lo dimostra il fatto che le sconfitte che hanno subito finora sono state tutte di misura. Noi siamo stati bravi a reagire e a conquistare tre punti importanti. Il primo tempo è stato molto nervoso e abbiamo spesso perso le staffe. Abbiamo preso gol su punizione su una nostra disattenzione e ci siamo innervositi, giocando poco. Durante l’intervallo ho cercato di fare capire ai ragazzi che così non saremmo andati da nessuna parte e la squadra ha risposto bene perché nella ripresa è stata un’altra musica. Zurlo ha subito trovato il pareggio con una mezza girata d’esterno. Abbiamo continuano a giocare bene e l’1-2 è arrivato grazie ad una palla spizzicata da Gallo che ha messo ancora Zurlo a tu per tu con il portiere ospite. L’espulsione di Antonelli a questo punto poteva complicare i piani ma ci siamo difesi bene e non abbiamo sofferto molto se non su qualche punizione loro e poi è arrivato l’1-3 a chiudere la partita con un bel diagonale di Angotti che dall’esterno era arrivato sul fondo. Anche dopo abbiamo avuto altre occasioni con Zurlo, Angotti e Scarpino. Sono soddisfatto della prova dei ragazzi che hanno ottenuto tre punti importanti e lo hanno fatto da squadra. Il Borgia non merita la classifica che ha, ha giocato una buona gara e si è difeso molto bene”.

BORGIA-SAMBIASE 1-3

BORGIA: Colelli, Narda, Criniti, Facciolo (1’ st Doria), Chiarella, Chiarella L. (48’ st Pilo), Sinopoli, Citraro (26’ pt Ruggiero), Strangis, Paparazzo, Filippone (13’ st Gulli). A disposizione: Benincasa, Izzo, Sestito, Scarfone, De Palma. Allenatore: Cabiddu

SAMBIASE: Lucia; Perri (26’ st Toscano), Morelli, Antonelli, Cincotta; Costa (1’ st Angotti), Fortuna (34’ Pilieci), Gigliotti; Russo (26’ st Tallari), Gallo (21’ st Scarpino), Zurlo. A disposizione: Colacino, Valente, Di Cello, Napoli. Allenatore: Neri

Marcatori: 37’ Strangis, 5’ st Zurlo, 21’ st Zurlo, 45’ st Angotti

Ammoniti: Lucia, Antonelli, Fortuna e Di Cello (dalla panchina) per il Sambiase, Criniti, Stranges, Filippone e De Palma (dalla panchina) per il Borgia. Ammoniti per proteste anche Neri (all.) e Romagnuolo (vice all.) del Sambiase

Espulsi: 25’ pt Criniti per il Borgia, 22’ st Antonelli per il Sambiase