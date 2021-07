Il teatro in poesia di Salvatore De Biase a Soriano Calabro e a San Chirico Nuovo in Basilicata

Teatro in poesia o poesia in teatro? “Il richiamo del nostro dialetto come “calabresitudine”, da riportare con la ricchezza della lingua calabra, pregna di storia antica e ricca di espressioni che solo il dialetto può rappresentare, è un obbligo verso le nuove generazioni- afferma Salvatore De Biase – In tal senso l’invito del 4 agosto in quel di Soriano, famoso comune che richiama i noti mostaccioli e non solo, guidato dal sindaco dott. Vincenzo Bartone, è un piacere da assolvere”. Il recital “La Calabria in poesia” si svolgerà al Polo Museale di Soriano Calabro a partire dalle 21:30 di mercoledì 4 agosto. Il recital delle Poesie dell’autore Salvatore De Biase sarà preceduto dai saluti del sindaco di Soriano Vincenzo Bartone e della direttrice del Polo Museale di Soriano Calabro Mariangela Preta.

Sulla stessa scia, giovedì 12 agosto alle ore 21, a San Chirico Nuovo in provincia di Potenza, in piazza San Pio, si terrà la manifestazione “Parola alla poesia”. Anche qui con la partecipazione di Salvatore De Biase, lametino scrittore e poeta, che esprime la Calabresità col teatro in poesia, nella vicina regione Basilicata. Un duplice appuntamento in cui cultura, storia e tradizione camminano insieme per riaffermare valori e consuetudini incancellabili della nostra terra.