Inaugurato "presepe speciale" al Tribunale di Lamezia Terme

E’ stato esposto nella mattinata di ieri, 15 dicembre 2021, il presepe speciale del Centro di Salute Mentale dell’ASP di Catanzaro

Per l’occasione sono intervenuti il Presidente del Tribunale di Lamezia Terme Gianni Garofalo, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati del Foro di Lamezia Terme Dina Marasco, il Vescovo della Diocesi di Lamezia Terme Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Schillaci, il Procuratore della Repubblica di Lamezia Terme Salvatore Curcio e il direttore del Centro di Salute Mentale Rossella Manfredi.

Una piccola cerimonia per mostrare il presepe realizzato dai pazienti che frequentano i laboratori espressivi-riabilitativi attivi presso il Centro di Salute Mentale.

Abbiamo scelto il Tribunale di Lamezia – dichiara la dottoressa Manfredi – per fare luce su uno spaccato importante del nostro lavoro di operatori della Salute Mentale, quello dei pazienti psichiatrici giudiziari; la malattia mentale può dare luogo a condotte di reato dalle forme più gravi a quelle più lievi che impongono ai pazienti lunghi iter con nodi giuridici ancora da sciogliere. Ma in queste aule i nostri pazienti più fragili, soli, in condizioni socio-ambientali difficili trovano tutela giuridica che garantisce un sostegno alle cure ed alla gestione della quotidianità della vita.

L’inaugurazione del presepe, con la presenza del vescovo, dei vertici giudiziari, degli Avvocati, del personale, dei pazienti del Csm e dei sanitari, ha costituito un momento emozionante e corale di condivisione e speranza – afferma il Presidente dell’Ordine Avvocati del Foro di Lamezia Dina Marasco -, speranza in un futuro più inclusivo e nella rinascita dell’umanita. Sono soddisfatta della collaborazione tra l’Ordine degli Avvocati e il Centro di Salute Mentale, nata su impulso dello stesso Csm che l’Ordine ha molto apprezzato.

La sinergia tra i diversi protagonisti della giurisdizione a Lamezia – conclude il Presidente Marasco – è una virtuosa realtà, peraltro implementata con l’insediamento, dopo quasi un anno di vacanza dell’Ufficio, del Presidente Dr. Gianni Garofalo. Ed è anche strumento indispensabile per affrontare al meglio le mille criticità del sistema giustizia, dovute a endemiche carenze di risorse.