Inaugurazione anno scolastico con Mattarella, presente anche l’Einaudi

Giorno 20 settembre il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Ministro Patrizio Bianchi, hanno inaugurato l’anno scolastico in Calabria, nello spettacolare scenario di Pizzo, presso l’istituto nautico

Un momento davvero emozionante per il territorio calabrese che, certamente, necessita di stimoli incoraggianti per ripartire, con la speranza che tale ripartenza non subisca brusche frenate dovute all’emergenza epidemiologica.

All’importante e prestigiosa cerimonia hanno partecipato cinque scuole di ogni provincia calabrese, e il nostro istituto ha avuto il grande onore di prenderne parte con dieci persone: sette alunni, un docente, il DSGA e il Dirigente Scolastico, prof.ssa Rossana Costantino.

È stata un’esperienza indimenticabile, cosi è stata definita dai ragazzi; il loro entusiasmo è stato travolgente, numerosi messaggi e fotografie testimoniano quanto questa esperienza sia stata per loro formativa, con grande valenza educativa.

La loro emozione nel conoscere il presidente della Repubblica e il ministro era visibilissima, hanno dichiarato di essere orgogliosi della loro partecipazione, di sentirsi davvero fortunati di stare in mezzo a tanti altri coetanei e ascoltare, dal vivo, le parole del Presidente… E non solo.

L’istituto Einaudi, oltre ad avere avuto l’onore di partecipare alla cerimonia, è stato investito anche dell’onere di ospitare cinquanta partecipanti all’evento, presso la propria struttura, tra Dirigenti Scolastici, alunni e docenti, preparando altrettanti pasti da servire ai graditi ospiti.

Il corpo docente, insieme agli alunni di cucina, di sala, di accoglienza, con la cordialità che da sempre li contraddistingue e meticolosa professionalità, hanno accolto gli ospiti, in una sala “fiorita”, allestita con gusto, servendo loro un “goloso” menù da consumarsi in tempi ristretti, composto da penne con salsa di pomodoro e basilico, suprême di pollo impanata, patate silane alle erbe fini, gâteau chantilly.

Ancora una volta la grande famiglia dell’Einaudi ha dimostrato che insieme si possono fare belle cose, che la collaborazione e l’empatia che c’è tra docenti e allievi, ha colpito ancora.

L’Einaudi c’è!!!!!