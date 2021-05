Inaugurazione aula bunker, plauso di FdI Lamezia alla Regione Calabria

In ordine alla cerimonia inaugurale tenutasi in data odierna, presso l’aula bunker di Lamezia Terme, esprimiamo come Fratelli d’Italia Lamezia Terme, grande plauso alla Regione Calabria e grande soddisfazione

Comunicato Stampa

La cerimonia di oggi con la relativa consegna anche di nuovi locali adiacenti all’aula bunker di 3.600 mq, da adibire ad archivio del distretto giudiziario, risulta essere un segnale di grande attenzione da parte della Regione Calabria, a cui evidentemente preme particolarmente di assicurare un servizio della Giustizia efficiente e di livello.

Così si esprimono i rappresentanti lametini di Fratelli d’Italia.

Una collaborazione importante voluta dalla Regione Calabria con il Ministero della Giustizia, che non deve passare inosservata, anzi deve essere evidenziata e posta in risalto, come opera amministrativa meritoria per tutto il territorio calabrese – affermano gli esponenti di Fratelli d’Italia.

Inoltre- proseguono gli esponenti del partito guidato da Giorgia Meloni- tale linea collaborativa tracciata dalla Regione Calabria con il Ministero della Giustizia, costituisce non solo un’opera importante e di qualità nel servizio Giustizia in Calabria, ma anche un notevole risparmio per il Ministero, in termini di costi di locazione che venivano sopportati.

Si spera, dunque, che nel solco oggi tracciato da questa amministrazione Regionale, si possa partire da quel luogo per realizzare una vera e propria cittadella giudiziaria, in quest’area della regione, che in rete con gli altri presidi di legalità sparsi sul territorio regionale, possa sempre più arricchirsi, per garantire un servizio della Giustizia sempre più efficiente e moderno.

Fratelli d’Italia Lamezia Terme