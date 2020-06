Incandidabilità Mascaro: Corte di cassazione accoglie ricorso della Procura generale

Nuovo capitolo per quanto riguarda l’incandidabilità del sindaco Paolo Mascaro relativa allo scioglimento del consiglio comunale del 2017

La Corte di Cassazione infatti, ha deciso di accogliere il ricorso della Procura Generale di Catanzaro contro la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro.

Si ricorda che la Procura Generale ha fatto ricorso in Cassazione non in relazione alla sentenza del 6 novembre scorso che ha dichiarato Mascaro candidabile ma in merito alla scadenza dei termini per presentare il reclamo.

Il ricorso in Cassazione è partito perché, secondo i giudici, “il codice di procedura civile non prevede la sanzione dell’improcedibilità del ricorso per il caso di omessa notifica alla controparte dell’atto e del decreto di fissazione dell’udienza entro il termine a tal fine assegnato dal giudice”.

Quindi adesso si torna in Appello ma davanti ad un nuovo collegio di giudici.