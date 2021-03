Incendio in una abitazione, vigili del fuoco salvano 90enne

E’ successo a Catanzaro, la donna è stata trovata distesa a terra con lievi ustioni

CATANZARO. Una novantenne è stata salvata dai vigili del fuoco dopo che la cucina della sua abitazione, in via Alessandro Turco, nel centro di Catanzaro, è andata in fiamme.

La donna è stata trovata distesa sul pavimento, in stato confusionale.

Portata all’esterno è stata affidata ai medici del Suem 118 per essere portata in ospedale per lievi ustioni.

L’intervento dei vigili del fuoco è servito anche ad evitare che le fiamme, sviluppate nel locale cucina, si propagassero al resto dell’appartamento.