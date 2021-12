Incendio a Falerna, distrutte una dependance e un’automobile

La Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta nel pomeriggio di oggi nel comune di Falerna Marina per incendio di una dépendance, una piccola costruzione con struttura in legno, annessa ad una villetta. Il locale interessato dal rogo era adibito a tavernetta e parte a tettoia per parcheggio.

Al momento dell’incendio vi era parcheggiata l’auto del proprietario che andava completamente distrutta. All’interno della dépendance si rinvenivano tre bottiglie di GPL prontamente messe in sicurezza. Intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito. Sul posto CC della locale stazione e di Lamezia Terme nonché il sindaco di Falerna.

Non si registrano danni a persone. Accertamenti in corso circa l’origine dell’incendio.