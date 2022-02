Inchiesta “Waterfront”: chiesto il processo per il deputato della Lega Domenico Furgiuele

Beni per oltre 1,6 milioni sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza all'imprenditore romano Paolo Sipone, 56 anni, coinvolto nell'operazione della Dda reggina "Galassia" che aveva portato all'emissione di provvedimenti restrittivi nei confronti di 20 persone, tra le quali lo stesso imprenditore, Reggio Calabria, 14 luglio 2021. Secondo quanto emerso dalle indagini, Sipone era ritenuto tra gli ideatori e principale promotore di un sistema connesso all'illecita commercializzazione di prodotti per la raccolta di scommesse online, attraverso importanti bookmakers esteri con sede in Austria e Malta e in collegamento con la 'ndrangheta per il territorio calabrese, ma anche con cosa nostra, sacra corona unita e camorra per le rispettive aree geografiche di interesse. ANSA / us GdF +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++