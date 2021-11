Incidente sulla statale per Feroleto, in rianimazione il giovane ferito gravemente nello scontro

Si sono purtroppo aggravate le condizioni del diciassettenne che due giorni fa è stato investito su viale Dipodi, la strada statale che porta da Lamezia Terme a Feroleto Antico e al Santuario di Dipodi

S.K. di anni 17, ricoverato nel reparto rianimazione dell’ospedale Pugliese di Catanzaro con prognosi riservata, ha riportato lesioni cerebrali, ha il naso rotto ed una gamba spezzata in più parti.

Le sue condizioni sono parse subito serie ma non gravi ai sanitari del 118 che sono intervenuti sul luogo del sinistro, insieme ai carabinieri.

Ieri pomeriggio, però, la situazione è cambiata e le condizioni del giovane si sono improvvisamente aggravate.

I familiari estremamente preoccupati per le condizioni di salute del ragazzo sono in attesa di ulteriori informazioni.

Il papà del ragazzo ha detto di credere nella giustizia e di sperare che faccia il giusto corso, perché quanto accaduto al figlio non accada ad altri.

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente avvenuto due giorni fa, intorno alle 17:30, il giovane procedeva su uno scooter sulla statale che da Lamezia Terme porta a Pianopoli e a Feroleto Antico, quando improvvisamente si è verificato lo scontro con una C3 bianca.

L’auto che, sembra, non si sia fermata allo stop, ha impattato oltre che con lo scooter del ragazzo anche con una Panda di proprietà di A.N., che nello scontro ha ruotato su se stessa ritrovandosi nella posizione contraria, quindi come se tornasse verso Lamezia.

Il conducente del mezzo ha riportato numerose contusioni.