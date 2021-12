Incidente stradale sulla SS280, quattro vetture coinvolte

Una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro (sede centrale) è intervenuta alle ore 14.00 circa al km 30+800 all’interno della Galleria Sansinato direzione Catanzaro per un incidente stradale

Quattro le vetture coinvolte in un tamponamento a catena. Due passeggere, ferite in modo lieve venivano affidate al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e il successivo trasporto presso struttura ospedaliera per ulteriori controlli.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e delle vetture.

Sul posto polizia stradale per gli adempimenti di competenza.

Il transito all’interno della galleria è chiuso sino al termine delle operazioni di soccorso.

Attualmente viabilità su unica corsia.

Personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale