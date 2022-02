Incidenti stradali: auto s’incastra tra due alberi, un morto

E’ accaduto a Praia a Mare. Vittima è un ventiquattrenne



Incidente Stradale in via Roma nel comune di Praia a Mare. Per cause in corso di accertamento, un’autovettura Alfa Romeo perdeva il controllo finendo fuori strada.

Nell’auto, rimasta incastrata tra due alberi, vi era l’ autista pertanto si provvedeva ad estrarre dall’ abitacolo in sicurezza il ferito con l’ uso dei dispositivi in dotazione ed affidarlo alle cure mediche del personale sanitario che provvedeva al trasporto del malcapitato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Praia a Mare.

I Carabinieri di Scalea, successivamente, comunicavano telefonicamente che il ferito trasportato all’ ospedale di Praia a Mare dal 118 era deceduto.