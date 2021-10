Incidenti stradali: morte due donne a Caulonia

Le vittime erano cognate, viaggiavano su un’auto finita fuori strada

CAULONIA. Due donne, Erica Maiolo, di Monasterace, e Rosetta Panajia, di Stignano, entrambe di 52 anni e cognate, sono morte in un incidente stradale verificatosi lungo una strada provinciale nel territorio del comune di Caulonia.

Le due cognate viaggiavano a bordo di una Fiat Punto che, per cause in corso d’accertamento, é finita fuori strada, concludendo la sua corsa contro una parete rocciosa.

Erica Maiolo e Rosetta Panajia sono morte sul colpo.

I rilievi sul luogo dell’incidente sono stati effettuati dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Roccella Ionica e della Stazione di Caulonia. (ANSA).