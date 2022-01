Incidenti stradali: un morto a Cosenza, fine indagini per 7 persone

Coinvolti il comandante della Polizia municipale e un dirigente del Comune



COSENZA. Sette persone hanno ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nell’ambito dell’inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica di Cosenza per accertare eventuali responsabilità in relazione all’incidente stradale in cui, l’8 marzo scorso, perse la vita un uomo di 33 anni, Giampiero Tarasi.

L’uomo si schiantò con la sua moto contro le barriere in cemento armato poste lungo una strada di Cosenza chiusa al traffico a causa di una frana.

L’avviso di conclusione indagini è stato notificato ad Antonella Rino, dirigente del Comune; ad Alessia Loise, attuale comandante della Polizia municipale; agli ex comandanti dello stesso Corpo Giuseppe Bruno e Agostino Rosselli; ad Ettore Tucci, responsabile unico del procedimento, e agli imprenditori Robertino Perri e Pasquale Perri.

Ai sette indagati la Procura contesta di non avere garantito la sicurezza sul tratto di strada interessato dalla frana, omettendo di collocare la segnaletica prevista dalla legge. (ANSA).