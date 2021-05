Incontro vertici Lega Calabria. Parole d’ordine “Futuro e Giovani”

“La Lega Giovani tornerà su tutto il territorio nazionale per lavorare alle battaglie che ha portato e continuerà a portare per il bene di tutti”

Comunicato stampa

Nella giornata di sabato il Segretario Regionale Lega Calabria, Avv. Saccomanno, ha incontrato il Segretario Regionale Lega Giovani Calabria, Angelo Greco.

Le parole d’ordine sono state “Futuro e Giovani”, anche in vista dei fondi stanziati nel PNRR del Governo Draghi, dove, grazie alla Lega, saranno investiti esorbitanti cifre per la Calabria e tutto il mezzogiorno.

La Lega Giovani, come maggior movimento politico giovanile di destra in Calabria e in tutta Italia, che esprime deputati e amministratori da Nord a Sud, tornerà su tutto il territorio nazionale per lavorare alle battaglie che ha portato e continuerà a portare per il bene di tutti.

Il segretario Giovanile Greco: “Siamo felici di tornare in piazza, tra le persone per le persone, lavorare duro per un futuro migliore, che ci vede protagonisti”.