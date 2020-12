Incoraggiante plauso dell’Amministrazione a NAIP e Raffaele Renda

L’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme esprime il suo incoraggiante plauso ai due giovani lametini, Michelangelo Mercuri aka N.A.I.P. e Raffaele Renda, protagonisti di due importanti competizioni artistiche a livello nazionale

Con grande orgoglio per la nostra città, su due diverse ed importanti emittenti televisive nazionali, stiamo ammirando le loro coinvolgenti performance ed il loro indiscusso talento.

In particolare domani, giovedì 10 dicembre, una sfida decisiva attende N.A.I.P. acronimo di Nessun artista in Particolare, con la finale di #Xfactor2020.

L’artista lametino ha finora conquistato il consenso dei giudici grazie alle sue peculiarità artistiche innovative, e con la sua conclamata sperimentazione e avanguardia.

Un percorso sonoro profondo ed originale quello di N.A.I.P. che con umiltà e determinazione, è riuscito ad emergere all’interno del noto format televisivo.

Eclettico e disarmante per mutamento musicale e fermezza umana, Michelangelo da buon lametino, è riuscito a far breccia nel cuore del pubblico, osando con esibizioni dal sapore di quell’arte che contraddistingue i figli della nostra Regione Calabria.

A lui così come a Raffaele, altro “puro talento lametino” impegnato nel programma “Amici 2020”, rivolgiamo il nostro in bocca al lupo, ringraziandoli per aver rappresentato magistralmente la nostra città e per aver con estrema eleganza umana, affrontato importanti sfide.

Li accompagniamo con un abbraccio virtuale nel quale troveranno il sostegno di tutta la comunità lametina, pronta a tifare per loro ed a supportarli lungo il percorso artistico quanto e soprattutto umano.

Il nostro monito è di continuare a sognare riflettendo però, su questo breve ma profondo pensiero: “Non cercare di diventare un uomo di successo, ma piuttosto un uomo di valore”.

(Albert Einstein).