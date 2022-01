Indovina chi…intervisto? E’ con noi: Anna Maria Esposito

Nasce oggi la nuova rubrica fatta di domande e sentimenti, mossa dalla curiosità positiva di conoscere gli altri e i loro mondi interiori

Il primo ospite è Anna Maria Esposito.

Scrittrice, erborista, speaker: scopriamo insieme i suoi mille affascinanti volti riflessi nella sua ultima creatura, Enigma.

Quando qualcosa parla di te, significa che a lei ti sei raccontata…

– Enigma…quanta anima di Anna Maria Esposito troviamo in questo libro?

La mia poesia è uno spaccato di vita, racchiuso in uno scrigno di emozioni, sensazioni, vibrazioni da condividere con i lettori tutti.

Le anime si riconoscono, si cercano, si rincorrono, sono legate da un filo rosso invisibile, indissolubile…vivono dentro di noi.

Ed io in Enigma metto a nudo la mia, attraversando tutti i brividi dei sentimenti umani.

– Qual è il filo conduttore in tutta l’opera?

Enigma è un viaggio a ritroso nelle emozioni di vite precedenti, che riemergono nel presente. Nella concezione orientale, ma non è la sola, l’Anima si muove di vita in vita, secondo le leggi del karma e del Dharma. Ad ogni azione corrisponde una reazione. Nulla succede per caso:gli incontri, le opportunità gli impedimenti sono già stati previsti ed escogitati per permettere allo spirito di evolversi. Sarà poi il libero arbitrio a farla da padrone. Gli stessi sentimenti sono soggetti alla Legge di Compensazione: si raccoglie quello che si semina.

Le singole esperienze della vita servono per sviluppare nell’uomo la capacità di amare.

– È la tua prima creatura edita?

Dopo una compartecipazione nel libro saggio “Da un’avversità nasce un’opportunità”, Biblios Edizioni e nell’ “Enciclopedia dei Poeti Italiani Contemporanei 2021”, Aletti Editore, vede la luce “Enigma”, una mia raccolta di poesie, edito in forma cartaceo ed in ebook, reperibile su Amazon.it

– Qual è la più grande difficoltà che hai riscontrato nel “mettere al mondo” il tuo libro oggi: trovare l’idea, metterla su carta, essere originali e vendibili, trovare un editore compatibile?

La maggiore difficoltà, per chi come me scrive poesie da sempre, è stata trovare un editore compatibile. Ma lo spirito guerriero che, contraddistingue la mia anima, non si è arreso ed ha trovato la soluzione più idonea alla mia indole ribelle e scevra da compromessi.

– Il tuo libro incuriosisce molto già dalla bellissima copertina, coma l’hai scelta? Cosa rappresenta e che connessione ha col contenuto del libro?

Enigma è un’opera che trae origine da un sogno che ho fatto mentre ero in dolce attesa.

” Una navicella spaziale , guidata da uno stano umanoide cosmico, trasportava un’anima che avrebbe dovuto annidarsi nel mio prescelto grembo”, ma la stessa navicella l’ho rivista in rianimazione, quasi in fin di vita, per riportarmi in cielo. Sogno o realtà? Nulla succede per caso. Ho affidato alle estrose pennellate di Roberto Carlotto, già Dik Dik alias Hunka Munka, la copertina del mio libro. Enigma è un messaggio lanciato nell’etere, indirizzato a chi è predisposto a riceverlo.