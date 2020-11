Intervista shock di Cotticelli: non sapevo di essere il responsabile del piano Covid (VIDEO)

Incredibile intervista rilasciata dal commissario alla Sanità calabrese Saverio Cotticelli alle telecamere di RaiTre

A due giorni dall’uscita del nuovo dpcm che relega la Calabria nella “zona rossa”, il commissario Cotticelli rilascia una scioccante intervista, andata in onda venerdì 6 novembre, a Walter Molino per il programma Titolo Quinto di Rai Tre.

Alla domanda del giornalista su chi fosse il responsabile del piano Covid, il commissario calabrese ammette di non essere a conoscenza delle disposizioni del Governo. Non sono io, risponde inizialmente, ravvedendosi in seguito, incalzato dalla sua vice, Maria Crocco che con una voce fuori campo lo redarguisce «La devi finire! Quando fai queste cose devi andare preparato».

Il commissario poi prova a mettere una pezza e impacciato dichiara: «il piano lo sto realizzando io e la settimana prossima è pronto!».

Al viso stranito di Molino risponde «Cosa vuole che le dica, dottore, tanto io domani mattina sarò cacciato».