Intitolazione ospedale Soverato a Pasquale Alcaro: la lettera dei pediatri

La scomparsa del Dott. Pasquale Alcaro avviene in uno dei momenti più difficili e bui della storia del nostro Paese e della nostra Regione, sia dal punto di vista sanitario che politico e morale

In questo contesto la sua figura di uomo, medico, pediatra, cittadino, acquista un aspetto ancor più carismatico.

In questi giorni tanti hanno ricordato le cose che ha fatto per la pediatria e per la collettività di questo territorio, noi vogliamo ricordare quello che ha fatto per i pediatri di famiglia.

Noi abbiamo avuto il privilegio di essere suoi allievi.

Da lui abbiamo imparato l’amore per questa professione, il rispetto per i nostri piccoli pazienti, a chiederci davanti ad ogni bambino “ cosa farei se fosse mio figlio?”

Da lui abbiamo imparato ad appendere nell’armadio il camice per non spaventare i nostri piccoli pazienti, ad entrare in punta di piedi nelle loro case, per essere davvero “pediatri di famiglia”

Da lui abbiamo imparato ad aprire un libro quando non trovavamo risposte alle nostre domande, ad usare una metodologia di lavoro rigorosa, essenziale; a confrontarci per cercare di essere sempre al passo con una medicina in continua evoluzione.

La curiosità e l’onestà intellettuale ma anche l’umiltà animavano la sua persona.

E’ stato per noi guida e maestro indimenticabile, un leader schivo, umile ma prestigioso.

E vogliamo unire la nostra voce a quella di quanti, in questi giorni, hanno chiesto di intitolare il presidio ospedaliero di Soverato a suo nome.

E’ grazie a lui che la cittadina Soverato è stata conosciuta da tutti i pediatri d’Italia.

E’ grazie a lui che i più grandi pediatri d’Italia sono venuti a Soverato apportando il loro prezioso contributo.

E’grazie a lui che questo territorio ha goduto e gode ancora oggi di un’assistenza pediatrica qualificata e sempre all’avanguardia e raggiunto livelli di assistenza e cura un tempo impensati.

Per tutte queste considerazioni condividiamo l’iniziativa del Sindaco di Soverato, Dott. Ernesto Alecci , per l’intitolazione del Presidio Ospedaliero al Dott. Pasquale Alcaro e uniamo la nostra petizione a quella dei Direttori delle UU.OO. convinti che troveremo nelle SS. VV. tutta l’attenzione che l’iniziativa merita.

A nome di tutti i Pediatri del DSB di Soverato, la rappresentante territoriale

Dott.ssa Laura Francesca Scoliere

ELENCO DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA DEL DSB DI SOVERATO:

Dott.ssa CERENZIA CESIRA MARIA

Dott.ssa DARDANO BRUNA

Dott.ssa DOMINIJANNI VITTORIA

Dott.ssa FROIIO VITTORIA

Dott.ssa GALIANO MONICA

Dott.ssa GALLO SARA

Dott.ssa SCOLIERE LAURA FRANCESCA

Dott.ssa SQUILLACIOTI FRANCESCA

Dott. TIANI GIANCARLO

Dott.ssa VENTRICE SABINA