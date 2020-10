“Io Non Rischio”, campagna virtuale per la decima edizione (VIDEO)

“Io Non Rischio” la campagna nazionale per le buone pratiche di protezione civile è giunta alla decima edizione

Domenica 11 ottobre i volontari dell’associazione Radio Club Lamezia C.B. si impegnano per comunicare sui rischi naturali del terremoto e del maremoto che interessano il nostro Paese.

Considerate le limitazioni determinate dall’emergenza sanitaria nazionale ancora in corso, quest’anno la campagna non sarà svolta in piazza come gli anni precedenti, ma cambia veste, diventa “virtuale”.

A partire dalle ore 10.00 di domenica l’incontro tra volontari comunicatori di protezione civile e la cittadinanza avverrà attraverso collegamenti sulle pagine social Facebook: Io Non Rischio 2020 – Radio Club Lamezia C.B. OdV – FIR CB oppure sul canale YouTube: Radio club Lamezia C.B. – FIR CB.

I volontari comunicatori del Radio Club Lamezia C.B. continueranno a diffondere, con modalità rinnovate, la cultura della prevenzione e a sensibilizzare i cittadini sui rischi naturali del terremoto e del maremoto attraverso modalità digitali.