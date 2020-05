Isola Capo Rizzuto (KR). Abbandono illegale di rifiuti, sanzioni fino a mille euro

ISOLA CAPO RIZZUTO (KR). Gli incivili hanno vita sempre meno facile, ad Isola Capo Rizzuto, grazie al lavoro della Polizia municipale che, installando delle fototrappole, è in grado di immortalare, identificare e quindi rintracciare coloro che perseverano con l’abbandono indisciplinato ed indiscriminato di rifiuti.

In questo caso un cittadino è stato ripreso mentre abbandonava rifiuti di vario genere nei pressi dell’isola ecologica.

La targa dell’auto in bella vista ha facilitato il lavoro agli uomini del comandante Francesco Iorno che lo hanno rintracciato e sanzionato per abbandono di rifiuti ai sensi dell’art. 255 e 192 del D.lgs. 152/2006 ed anche per violazione della Ordinanza Sindacale n. 35/2017.

Le sanzioni pecuniarie sono pesanti, quasi mille euro complessivamente, oltre all’obbligo di smaltire quanto abbandonato.