Questa sera, nuovo appuntamento con l’Isola dei Famosi e le avventure del nostro naufrago Ubaldo Lanzo, che proprio oggi su Parasite Island ha accesso il suo primo fuoco.

Per conoscerlo meglio, la migliore occasione mi è capitata chiacchierando con la sua migliore amica di sempre, Carla Sorrenti, che ha deciso di rilasciare una intervista per raccontare l’Ubaldo vero, quello talvolta nascosto e non visibile a colpo d’occhio.

Chi è Ubaldo per Carla Sorrenti?

“Uby è molto più di un amico, è una persona dall’animo puro, buono e altruista.

La nostra non è una amicizia di anni, ma addirittura di generazioni, e vede le nostre famiglie legate: i nostri nonni materni infatti erano amici, così come le nostre mamme.

Un’amicizia fatta anche di valori e interessi condivisi, come la creatività e la moda, interessi emersi fin da bambini quando ci divertivamo a personalizzare i jeans con colori e strappi renderli pezzi unici. Queste passioni si sono trasformate in mestieri veri e propri dopo i nostri studi artistici e ci hanno portato a essere colleghi, anche se in specializzazioni diverse”.

Quali sono i tratti distintivi della personalità di Ubaldo e quanto avete in comune?

“Le nostre personalità sono accumunate da caratteri forti e ben strutturati, ma anche molto stravaganti. Abbiamo sempre lottato insieme contro l’omologazione, lanciando mode e tendenze in periodi non sospetti e diventando così un po’ degli “avanguardisti”.

La nostra grande intesa è fatta di segnali e gesti, di un linguaggio condiviso solo a noi comprensibile alternato da tratti di silenzi e di sguardi che sfociano spesso in grandi e sane risate. Quando siamo insieme le nostre personalità si bilanciano e ci sosteniamo a vicenda creando un connubio perfetto di serenità e divertimento”.

Ubaldo, come lui stesso si definisce, è il cromatologo, qual è il suo vero talento?

“Il colore che mi ha attribuito Ubaldo è il verde pavone, con tutte le sfumature cangianti del blu-verde, lavanda-viola, grigio-argento-marrone, opale, giallo-rosso rame, bianco-nero. Un meraviglioso ventaglio di colori che, con infinite sfumature, la natura dispiega ai nostri occhi e agli occhi di Ubaldo. Lui mi vede così, piena di sfaccettature!

Il suo “talento” e dono nel comprendere le persone e la loro anima associandola ai colori è un aspetto di Ubaldo che mi ha sempre affascinato, insieme a quel suo modo di fare così pacato e rassicurante, tuttavia ironico e spumeggiante. E in questo ci assomigliamo molto. Nonostante ci piaccia essere a volte trasgressivi nel senso più positivo del termine, riuscendo a non prenderci troppo sul serio, ci accomuna una sincera e spontanea empatia verso l’essere umano. La nostra amicizia ci ha permesso di sostenerci ogni qualvolta ci è capitato di essere additati come troppo estrosi, troppo sinceri o troppo sopra le righe”.

Nonostante la dichiarata nostalgia per la lontananza di Ubaldo, Carla ha tenuto a concludere l’intervista con una confidenza gioiosa:

“Vederlo all’Isola dei Famosi per me è un orgoglio, non solo per l’amicizia e il bene che ci lega, ma perché mi riempie di gioia che tutti possano godere della sua simpatia ed estrosità e che lui stesso possa provare a mettersi alla prova”.

Alla scoperta di Ubaldo, non ci resta che rimanere sintonizzati sull’Isola dei Famosi e fare il tifo per Uby.

Mara Larussa