Isola dei Famosi. Il metodo Ubaldo spacca tutto

Nuovo appuntamento, in prima serata su Canale 5, con l’Isola dei Famosi, tutti in attesa di sapere chi lascerà Cayo Cochinos tra Andrea Cerioli e Drusilla Gucci. Intanto, Vera Gemma fa un tributo al nostro Ubaldo Lanzo, per il suo infallibile metodo di spaccare i cocchi, evidenziando la sua generosità nel condividere le tecniche di sopravvivenza, apprese durante il periodo in cui era in addestramento su Parasite Island. Un Ubaldo a colori che “All’isola sta entrando pian piano nel cuore di tutti… e sono sicuro che andrà avanti!” ha dichiarato, in esclusiva per LameziaTerme.it, Germoglio di Single, uno dei più cari amici di Ubaldo.

Germoglio di Single, questo il suo pseudonimo sulle pagine social, come noi, tifa Ubaldo Lanzo e, con l’augurio che una tinta colore per le chiome di Ubaldo venga presto recapitata sull’Isola, al grido di “UBI MAIOR” vi svelerà in diretta Instagram, anche questa sera dalle 20:30 alle 21:30, altre chicche sul nostro cromatologo.

