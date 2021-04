Isola dei Famosi, la Carta UBI da giocare

Questa sera, nuovo appuntamento su canale 5, per una scoppiettante Isola dei Famosi, in cui la fame e i rapporti ravvicinati stanno portando le prime scintille

Dopo la rottura dell’idillio il nostro Ubaldo Lanzo, tradito alle spalle dalla compagna di prima isola, Fariba, oggi in nomination con Vera Gemma e Miryea, non ha saputo trattenere la delusione ed e’ esploso come un fiume in piena durante la scorsa puntata.

E nell’attesa delle quattro new entry che questa sera sbarcheranno sull’isola Cayo Cochinos, impazza tra gli adolescenti una nuova carta nei giochi di ruolo: la Carta Ubi, con elevato numero di PS e mossa colore.

Non ci resta che seguire l’appuntamento serale e, con l’ asso nella manica, scoprire la potenza della “carta UBi”, sempre vincente come la sua allegria.

Mara Larussa