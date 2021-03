Isola dei Famosi, la Palma di Ubaldo

Come ogni lunedì, in zona rossa o arancione, giunge puntuale e imperdibile l’appuntamento con l’Isola dei Famosi, su canale 5, con la conduzione di Ilary Blasi e i tanti opinionisti tra cui svetta l’energica e piacevolissima Iva Zanicchi

E mentre sull’Isola continuano le sfide e la fame, su Parasite Island o, come l’ha ribattezzata il naufrago Ubaldo Lanzo, Baron Island, è giunto Brando, ultimo espulso e iniziano i primi dissapori con Fariba.

Ma questa sera il nostro Ubaldo si unirà finalmente agli altri naufraghi, per iniziare una nuova avventura e, come sempre, i suoi amici e fans si ritroveranno anche questa sera per supportarlo ne “La palma di Ubaldo”, la diretta Instagram condotta da Germoglio di single e da Krystian di Gay club Italia con gli ospiti Le Comte De Tisci e Mara Larussa.

Due appuntamenti da non perdere e soprattutto un unico grido: Ubi per tutti, Tutti per Ubi!