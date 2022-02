All’Istituto Einaudi il primo campionato di cucina e pasticceria

Tutto pronto per il primo campionato di cucina e pasticceria organizzato dall’istituto Einaudi di Lamezia Terme che prenderà il via lunedì 7 febbraio

Grande è stato l’entusiasmo da parte di 80 che hanno accettato la competizione studenti coscienti del fatto che si tratterà prima di tutto di una sfida con sé stessi, naturalmente con uno spirito competitivo ma giocoso e con sentimenti diversi, misti tra apprensione e spensieratezza.

Una scuola sempre attenta alle esigenze dei suoi studenti che attraverso strategie didattiche sempre più innovative e coinvolgenti fa presa sui ragazzi e sulla loro creatività permettendo loro di imparare anche “giocando”.

Il format del concorso è infatti costruito per lasciare largo spazio all’espressività degli alunni guidati dai loro docenti di cucina o pasticceria che si limiteranno a fare semplicemente da mentore.

I concorrenti dovranno realizzare un piatto per due persone in base ad un ingrediente sorteggiato mensilmente dalla commissione giudicatrice.

La gara inizierà nel mese di febbraio scegliendo di valorizzare i fagioli e a seguito uova, paste fresche e carne suina.

Gli studenti del corso di pasticceria inizieranno la gara con la preparazione di una crostata reinterpretata per proseguire con i dolci tipici pasquali, il cannolo di ricotta e terminando con il carrello di dolci da prima colazione.

I piatti preparati saranno sottoposti al giudizio di una giuria che ne valuterà il gusto, la tecnica esecutiva, l’igiene e la presentazione anche in lingua straniera, attribuendo per ogni prova un punteggio che sommato per il numero delle prove disputate, decreterà il campione di cucina o pasticceria dell’IPSSAR Einaudi relativamente all’anno di corso frequentato.

Compito non semplicissimo dunque che farà di certo emergere tutte le qualità dello studente in chiave futura.