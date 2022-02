Italexit Calabria: supportiamo la protesta contro il caro carburante

Il coordinamento regionale Italexit con Paragone – Calabria comunica il proprio sostegno politico ai camionisti per la più che legittima protesta contro il caro carburante che si sta svolgendo in questi minuti sulla SS280 dei Due Mari

Il Governo non può e non deve lasciare i cittadini in balia di questa emergenza, è sua responsabilità limitare i danni dell’aumento spropositato dei costi della materia energia e del carburante.

In un periodo di crisi economica causato principalmente dalla scellerata gestione della pandemia da parte del cosiddetto “Governo dei Migliori”, dove locali, alberghi e attività di ogni genere si vedono svuotate della propria clientela, dove liberi cittadini vengono sospesi dal lavoro senza reddito per aver scelto di non sottoporsi ad una sperimentazione farmaceutica di dubbia efficacia, dove viene impedito ai pensionati sprovvisti di lasciapassare l’accesso agli uffici postali ed alle banche, è inaccettabile che lavoratori, imprenditori, artigiani e famiglie vengano anche vessati da simili stangate.

Alla luce di questa pesantissima situazione lanciamo un appello e invitiamo tutti coloro che possono farlo ad unirsi alla protesta.

Dobbiamo assolutamente responsabilizzare il Governo Draghi per evitare che l’intero Paese imploda sotto la loro gestione scellerata.