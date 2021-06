Italexit chiede di risolvere la vicenda dei 7000 tirocinanti calabresi

Italexit con Paragone Calabria si schiera apertamente dalla parte dei tirocinanti calabresi, che in questi giorni stanno manifestando il loro fortissimo disagio su tutto il territorio regionale

Comunicato Stampa

I tirocinanti, ex lavoratori in mobilità in deroga e ad oggi in scadenza di contratto, rischiano di restare a casa.

Si tratta di madri e padri di famiglia che negli anni scorsi sono stati inseriti in percorsi di politiche attive del lavoro dette “tirocini formativi” che miravano a far maturare maggiori competenze utili ad un reinserimento lavorativo.

Ma di fatto la maggior parte di loro sono stati sfruttati presso i Comuni calabresi come vera e propria manovalanza, ed in alcuni casi chiamati a svolgere mansioni e compiti che le norme demandano alle figure professionali dei dipendenti pubblici.

Si e’ trattato in pratica di “attività in nero legalizzate”.

Queste medri e questi padri di famiglia sono ormai stanchi di subire una condizione inaccetabile, di essere sottopati e sfruttati e di vedersi negati i piu’ elementari diritti.

Italexit si schiera risolutamente dalla loro parte e reclama l’intervento immediato da parte delle istituzioni regionali e sopratutto da parte del Governo centrale, affinche’ questa situazione ormai insostenibile venga risolta una volta per tutte attraverso forme di stabilizzazione dei lavoratori non più rinviabili.