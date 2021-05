Italexit con Paragone, nominati i referenti territoriali

Continua il radicamento del Partito Italexit con Paragone, nei giorni scorsi sono state formalizzate in Calabria le nomine dei coordinatori provinciali del partito, su indicazione del coordinatore Regionale Massimo Cristiano e controfirmate dal Sen. Gianluigi Paragone

Comunicato Stampa

Sono stati nominati quali referenti provinciali del partito, Rocco Stuppia per la Provincia di Vibo Valentia, Giuseppe Gerace per la Provincia di Cosenza che è anche coordinatore del circolo di Rogliano, Ernesto Marziale per la provincia di Reggio Calabria, in più sono nominati Antonio Campo coordinatore per la città di Catanzaro, Luigi Villella per la città di Lamezia Terme, Valerio Ferraiolo per la città Cosenza, Carmelo Iannelli e Vottorio Carbone per il distretto di Palmi San’Eufemia d’Aspromonte.

Nell’ ottica di continua espansione, nei prossimi giorni verranno ufficializzati altri circoli territoriali. Italexit con il proprio leader Gianluigi Paragone, si pone come unico partito sul panorama nazionale con al centro della propria azione politica l’uscita dalla gabbia dell’Unione Europea.