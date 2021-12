Italexit con Paragone: al via la campagna “giù le mani dai bambini”

Primo appuntamento domenica 12 dalle ore 10:30 piazza Camagna Reggio Calabria

Comunicato Stampa

“Siamo solo all’ inizio e la campagna verrà estesa in tutte le città calabresi”.

Scopo dell’iniziativa è quello di lanciare una grande campagna di sensibilizzazione ed informazione sulle enormi criticità della campagna vaccinale antiCovid-19 per i bambini 5-11.

Italexit chiede lo stop di tale campagna e la cessazione della legislazione emergenziale al fine di ripristinare lo Stato di Diritto a tutela di principi fondanti della nostra Costituzione.

La lotta contro le vessazioni, i ricatti di Stato e l’anacronistico investimento a senso unico da parte del Governo sulla scommessa vaccinale, che rischia di paralizzare il Paese e di creare profonde ed insanabili lacerazioni sociali, è una lotta a difesa delle libertà e dei diritti.

Per questo motivo questa campagna, in linea con quelle dei NoGreenPassDay e delle manifestazioni “C’è un Giudice a Berlino”, è un pezzo fondamentale della lotta per l’italexit.

Un partito che fonda il proprio paradigma sulla sovranità, non può non combattere a difesa della sovranità più importante, quella sul proprio corpo e sulla propria libertà

Coordinamento Regionale Italexit con Paragone Calabria