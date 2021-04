Italexit con Paragone: al via la campagna riapriamo l’Italia

Come abbiamo avuto modo di constatare nelle scorse settimane, la fase politica è molto concitata

Comunicato Stampa

Le manifestazioni stanno crescendo in numero e partecipanti e, più in generale, il caos dei vari provvedimenti sembra insensato a sempre più persone. Il Governo nazionale e quelle regionale sono in evidenti difficoltà, tutto ed il contrario di tutto.

Al contempo, Italexit, che fin da principio ha partecipato a queste battaglie, ponendosi come unico partito a difesa del lavoro, è cresciuto in presenza e in ruolo come partito politico.

Per questo motivo verrà potenziata la campagna “Riapriamo l’Italia”.

Per coinvolgerci attivamente contattare il numero del referente provinciale e/o regionale o contattare la pagina fb di riferimento.

Le prossime tre settimane saranno decisive. Parteciperemo attivamente a tutte le iniziative di protesta, anche con gazebo informativi, con i volantinaggi, e quant’altro sia necessario per diffondere il messaggio della nostra campagna “Riapriamo l’Italia”.

Basta restrizioni, basta limitazioni della libertà.

Il coordinamento regione Calabria Italexit con Paragone