Italexit: crisi idrica Lamezia, finalmente si stanno montando cisterne nelle scuole

Apprendiamo con grande soddisfazione che a seguito delle nostre richieste, nell’istituto Fiorentino si sta procedendo all’installazione delle cisterne d’acqua

Comunicato Stampa

In questo modo i nostri bambini e ragazzi non dovranno più uscire anticipatamente o perdere giorni di scuola per cause dipendenti dalla mancata fornitura dell’acqua potabile.

Il nostro auspicio è quello di mettere fine, ed in maniera definitiva, all’emergenza “rotture” presso l’acquedotto Sambuco, motivo di enormi disagi per i cittadini lametini.

Natasha Visciglia

coordinamento Italexit Lamezia Terme