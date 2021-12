Italexit: Gianluigi Paragone il 3 dicembre a Lamezia Terme

Il Senatore e leader di Italexit Gianluigi Paragone venerdi 3 dicembre sarà in Calabria

Comunicato Stampa

Alle presenza di tutti i coordinatori, alle ore 11:30 in via Marconi n°345 Lamezia Terme verrà inaugurata la sede regionale del partito Italexit, un vero proprio presidio per la libertà.

Alle ore 18 sarà a Palmi(RC) per l’inaugurazione della sede cittadina.

Il nuovo partito nazionale fondato dal senatore Gianluigi Paragone, si basa sul concetto di sovranità monetaria e nazionale, con il superamento dell’attuale crisi economica, mediante l’uscita dell’Italia dalla gabbia dell’euro e dell’Unione europea.

Siamo impegnati a difesa della Costituzione Repubblicana, a difesa delle libertà individuali, contro la deriva autoritaria portata avanti dal Governo nazionale, in prima linea contro il green pass, contro i tagli alla sanità pubblica, contro l’aumento delle tasse a difesa del lavoro.

Non mancare unisciti a noi.