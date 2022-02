Italexit: il pass non passa- solidarietà a chi resiste

Il coordinamento regionale Italexit con Paragone – Calabria esprime la propria solidarietà a tutti i gestori di attività che, andando contro le direttive governative, si stanno opponendo alla richiesta del Green Pass dimostrando coraggio e senso civico

Comunicato Stampa



Numerosi sono infatti i piccoli imprenditori che in Calabria, come in tutto il Paese, hanno aderito alla nostra iniziativa #IlPassNonPassa, affiggendo all’ingresso delle loro attività il nostro cartello contro il Certificato Verde, segnalando quindi l’ingresso libero per tutta la clientela.

Ricordiamo alla cittadinanza, infatti, che dal 1 febbraio 2022 il Governo ha deciso di impedire alle persone sprovviste di Green Pass di accedere alle attività commerciali: senza dubbio uno dei giorni più vergognosi della nostra Storia, con la definitiva divisione della popolazione in cittadini di serie A e di serie B.

Italexit combatte questo obbrobrio da mesi, aiutando le persone a difendere i propri diritti in sede legale e creando reti di cittadini e attività commerciali che non vogliono piegarsi a questo ricatto.

Lo scorso luglio, quando avevamo lanciato la campagna “Il Pass Non Passa”, decine di migliaia di attività e negozi avevano aderito all’iniziativa suscitando lo sdegno di media e governanti. Molti ci avevano addirittura deriso dato che, al tempo, l’obbligo riguardava solo poche categorie, mentre ora invece è una dura realtà per tutti.

Se anche tu hai un negozio, un ristorante, un centro estetico, una tabaccheria o una qualsiasi attività che dovrà richiedere il Green Pass ma non intendi diventare un controllore per conto di Draghi, Speranza e Salvini, scarica e stampa la nostra locandina, fatti una foto davanti alla tua attività e pubblicala con l’hashtag #IlPassNonPassa per diffondere l’iniziativa a macchia d’olio.

Le attività commerciali hanno già pagato un prezzo troppo alto in questi due anni: adesso devono mettersi a fare anche i controllori, vietando l’ingresso a potenziali clienti? Noi diciamo NO!

Il Coordinamento Regionale

Italexit con Paragone – Calabria