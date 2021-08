Italexit per l’Italia ringrazia per il sostegno alla campagna “No Green Pass”

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Sabato 21 agosto, abbiamo organizzato una giornata per la raccolta firme in due città importanti quali Catanzaro Lido e Reggio Calabria

Comunicato Stampa

Un grande successo quello di Italexit per l’Italia, il partito fondato dal Senatore Gianluigi Paragone che si batte per portare l’Italia fuori dalla gabbia dell’Unione Europea, nell’ambito della campagna nazionale promossa dal partito, contro il certificato verde, con centinaia di migliaia di firme raccolte in poche ore.

La raccolta firme, che fa seguito alle campagna iniziata il 24 luglio nelle città di Castrovillari, Lamezia, Crotone, Reggio Calabria, Palmi, Bagnara, Rende e Cosenza, ha avuto un ottimo impatto sulla cittadinanza e sui turisti, scatenando inoltre un forte interesse riguardo le nostre prossime iniziative, come manifestazioni e banchetti in merito alle attuali gravi problematiche sociali, soprattutto su scuola e vaccini.

Ringraziamo la cittadinanza per la partecipazione, i simpatizzanti, gli attivisti e tutto il reparto organizzativo per l’impegno profuso.

La battaglia continua, sabato 28 agosto scenderemo nuovamente in piazza.

Coordinamento regionale Italexit con Paragone