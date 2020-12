Italia Nostra Lamezia: villetta corso Numistrano necessita interventi urgenti

La sezione lametina di Italia Nostra ha fatto un sopralluogo nella villa comunale di Corso Numistrano

Comunicato Stampa

Si può così constatare lo stato di dissesto che pervade la villetta nel suo complesso con smottamenti, buche, sanpietrini saltati.

Il recinto murario espone una certa pericolosità posto che il cemento andato via e il ferro sono in bella vista.

Che il patrimonio comunale necessiti di maggiore cura e attenzione lo stiamo ripetendo da ormai troppo tempo.

Questo nonostante l’impegno di Giorgia Gargano che con grande dedizione ha sposato la causa del bene comune.

La villetta urge di interventi urgenti e non più differibili. I pericoli sono tanti e non più nascosti.

Invitiamo nuovamente a rivedere la struttura che avrebbe dovuto distribuire l’acqua, mai andata in funzione ed ora in stato comatoso, in caso sia rimossa al piu presto.

Giuseppe Gigliotti

Presidente Italia Nostra

Lamezia Terme