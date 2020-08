Italia Nostra saluta la bellissima performance del lametino Pasquale De Fazio, velocista di grande talento, che nella categoria allievi nella gara dei 100 metri piani, con il ragguardevole tempo di 11,43, ha avuto ragione di tanti altri qualificati concorrenti

Comunicato Stampa

E’un risultato importante che consente all’atleta lametino di partecipare ai Campionati Nazionali Allievi e che premia un duro e costante lavoro e gratifica quanti hanno partecipato alla realizzazione dell’impresa sportiva a cominciare dal responsabile della sua squadra “Atletica Amica”, prof. Gaetano Felicetto.

Noi che ci occupiamo di patrimonio in senso lato, a cominciare da quello storico-culturale, non possiamo che rallegrarci di fronte ad una notizia che riesce a parlare in positivo della città di Lamezia Terme.

Lo sport non ha avuto vita facile nella nostra città sia per mancanza di strutture a cominciare dalla cronica penuria di palestre sia di campi dove allenarsi.

Nonostante tutto questo la nostra città vanta campioni in tutti gli sport. La fatica, la passione, la voglia di riuscire è andata oltre gli ostacoli. Noi vogliamo questa Lamezia Terme. Quella che sa volare alto e correre veloce per raggiugere traguardi inclusivi e condivisi.

La prestigiosa vittoria di Pasquale De Fazio rende gli sportivi e i lametini tutti una comunità unita e piena di speranza.

E’ un messaggio che oltrepassa ogni tipo di distinguo e che è salutare per guardare oltre in questo particolare storico momento.

Giuseppe Gigliotti

Presidente Italia Nostra Lamezia Terme