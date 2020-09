Italy Week: al via il primo expo virtuale dedicato al gaming in Italia

Tre giorni di approfondimenti, esposizioni e networking, saranno alla base di Italy Week, prima tappa ufficiale di Global Gaming Digital Expo – l’evento online dedicato al gaming mondiale, al via dal 6 all’8 ottobre 2020

La crisi dettata dalla pandemia di Covid19, ha creato non poche perplessità in aziende e delegati appartenenti ai settori di sport, esport e gambling.

Sono tanti i punti interrogativi, presenti e futuri che attanagliano gli addetti ai lavori che, con lo stop dei viaggi e il rinvio di gran parte degli eventi fieristici terrestri, incontrano serie difficoltà nel valutare idee per muovere il mercato o per strutturare business di alto livello.

Per cercar di fare il punto della situazione e dettare nuove e interessanti linee guida, nasce GLOBAL GAMING DIGITAL EXPO (#GGDE)!

Parliamo del primo e unico evento online attivo tutto l’anno! 365 giorni di mostre virtuali, approfondimenti, webinars, notizie e molto altro in compagnia dei principali leader di sport, eSports, scommesse, casinò, pagamenti e verticali legati allo sport e al gioco d’azzardo.

G.G.D.E. si propone come network per aiutare aziende e delegati a migliorare la propria presenza strategica in settori con significative potenzialità di crescita internazionale, con particolare attenzione ai mercati emergenti.

Un gran numero di relatori esperti, siti web di media partner e organizzatori di eventi di fama mondiale si sono uniti al progetto.

Ogni argomento di studio e discussione è pensato per fornire soluzioni pratiche alle sfide strategiche, tattiche e tecniche dettate dai mercati, mettendo in luce nuove opportunità per il tuo business.

Si parte dal 6 all’ 8 ottobre 2020 con Italy Week, primo appuntamento ufficiale, dedicato ad uno dei mercati del gaming più antichi al mondo – quello italiano!

PROGRAMMA EVENTO DISPONIBILE AL SEGUENTE LINK: https://it.globalgamingdigitalexpo.com/italy-week

Il gioco in Italia ha origini antiche e il suo mercato è considerato tra i più floridi, nonché fonte e modello di studio per la legalizzazione del gioco in altri Stati e giurisdizioni.

Italy Week, arriva in un momento molto interessante e delicato per il territorio, in quanto è in corso una vera e propria fase di rivoluzione, dovuta alla pandemia e all’approvazione di nuovi decreti e leggi governative.

L’evento analizzerà gli effetti della pandemia su aziende e delegati, affronterà lo stato attuale delle cose e i vari panel di analisi serviranno ad individuare punti solidi dai quali ripartire e molto altro ancora.

Un appuntamento da non perdere assolutamente!

Global Gaming Digital Expo è organizzato dal gruppo The Betting Coach in collaborazione con numerosi partner strategici e media. Per qualsiasi richiesta o info, è possibile inviare una email a infoexpo@thebettingcoach.com oppure visitare il sito ufficiale dell’evento www.globalgamingdigitalexpo.com