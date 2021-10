Juniores: la Promosport supera l’Atletico Maida per 3-2

La Promosport replica il risultato della scorsa giornata, imponendosi sull’Atletico Maida per 3-2

Comunicato stampa

Le condizioni climatiche non sono state delle migliori, la partita odierna, infatti, è stata condizionata da forti raffiche di vento. Dopo appena 10’ i bianco azzurri si portano in vantaggio grazie a Cantafio che rende propizio un calcio di punizione dai 30 metri, calciando in porta e trovando l’incrocio dei pali. Al 26’, Cantafio su calcio d’angolo serve palla a Mazzitelli che con stacco di testa spiazza il portiere avversario, siglando la rete del raddoppio. I ragazzi di mister Torchia sono inarrestabili e al 37’ arriva il triplete bianco azzurro: Cantafio recupera palla vicino alla bandierina, salta un avversario e serve Fazio che con un tiro sul secondo palo spedisce la palla in rete. Al 41’ verticalizzazione sulla tre quarti avversaria di Mazzitelli per Bartucca, il quale dribbla due avversari e calcia ma la palla si stampa sul palo e i bianco azzurri sfiorano sfiorano il poker. Al 44’ arriva la reazione dell’Atletico Maida, la linea difensiva si fa trovare impreparata su un lancio lungo di un difensore giallorosso, Ruberto sfrutta l’occasione e trafigge Mazzotta, accorciando le distanze. Si va al riposo sul risultato di 2-1.

Nella ripresa la Promosport sembra voler replicare l’andamento del primo parziale e al 16’ Crapella a pochi metri dalla porta calcia fuori. Al 26’ una spettacolare rovesciata di Caruso s’infrange sulla traversa. Nei 6’ di recupero, la compagine giallorossa tenta il tutto per tutto e al 59’ guadagna un calcio di rigore, Ruberto si incarica della battuta e sigla il 3-2.

Un’ottima prestazione che consente ai bianco azzurri di portare a casa la vittoria e guadagnare tre punti importanti in vista del prossimo impegno stagionale con la Fulgor Zungri.

NSD Promosport: Mazzotta, Caputi, Cerra, Cantafio, Runca, Mastroianni, Caruso, Mazzitelli, Scillia, Bartucca, Fazio. A disp: Talarico, Natale, Sperlì M, Crapella, Grandinetti, Grandinetti A, Dongiovanni, Greco. All.Torchia

ASD Atletico Maida: Briatico, Del Fico, Fratia, Azzarito, Toporan, Gambardella, Catanzaro, Torquassio, Azzarito, Ruberto, Gigliotti. A disp: Conidi, Lucia, Gullo G, Gullo G, Aiello, Conidi, Renda, Tallarico, Dattilo. All. Gigliotti