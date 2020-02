Klaus Davi invita gli operai di Abramo alla Giornata del Lavoro di San Luca

Klaus Davi, massmediologo e consigliere comunale a San Luca, promotore della Giornata del Lavoro indetta l’ 8 febbraio prossimo, invita con una nota la delegazione degli operai del call center di Abramo

«Gli operai del call center Abramo con sedi a Catanzaro, Crotone e Montalto, in stato di crisi per il taglio di commesse di grandi aziende di Stato, sono i benvenuti l’8 febbraio alla Giornata del Lavoro in programma a San Luca (RC).

Chi taglia commesse a una regione come la Calabria, che dovrebbe essere al centro dell’interesse nazionale, a mio personale avviso commette un vero e proprio crimine in nome del libero mercato.

Mi auguro che il Governo metta fine a questo gioco al massacro.

Intanto, dopo aver invitato una delegazione degli operai AVR e Gallico-Gambarie, allarghiamo l’invito anche ai lavoratori a rischio dell’Abramo customer care.

L’appuntamento è fissato per sabato 8 febbraio a San Luca dalle 10 alle 13».

Klaus Davi