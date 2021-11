La bella e la bestia, favole in musica al Teatro Comunale di Catanzaro

La bella e la bestia al Comunale di Catanzaro: i n scena gli allievi della Compagnia Teatrale “A regola d’arte”

CATANZARO. La Compagnia Teatrale “A regola d’arte” diretta da Tiziana De Matteo presenta “La bella e la bestia” al Teatro Comunale di Catanzaro. Il musical è in programma per domani, primo dicembre a partire dalle 9:30. La favola in musica è destinata ai più piccini mentre per le scuole superiori continua la tournée dell’opera musical “Otello e il dramma della gelosia” liberamente tratto dal lavoro teatrale di Shakespeare.

Dopo le prime due rappresentazioni tenutesi a Lamezia, il 16 e 17 novembre scorso, l’Otello sarà in scena nei principali teatri calabresi: al Comunale nella città capoluogo, al Cilea di Reggio Calabria e al Rendano di Cosenza.

La direttrice artistica Tiziana De Matteo ha voluto fortemente questo tour studiato appositamente per i ragazzi degli istituti superiori. Giovani cui, attraverso la musica e la recitazione, viene proposta la scottante tematica della violenza di genere. Un fenomeno inquietante che anche attraverso l’arte deve essere esecrato e fronteggiato con ogni mezzo.

La tournée della compagnia “A regola d’arte” si concluderà ad aprile del 2022 a Lamezia Terme: infatti nel cartellone della stagione teatrale de I Vacantusi ci sarà il Romeo e Giulietta diretto sempre dalla regista Tiziana De Matteo. Intanto domani spazio ai bambini con una favola come “La bella e la bestia”, una fiaba che è un classico e che è perfetta per introdurre il mondo dei più piccoli nell’atmosfera sognante e ben augurante delle festività natalizie ormai imminenti.