La Calabria che cambia. Festa regionale dell’Unità a Catanzaro Lido

La Calabria che cambia. Questo lo slogan della Festa dell’unità che il pd calabrese ha organizzato per il prossimo weekend, da venerdì 17 a domenica 19 settembre.

La manifestazione politico-culturale è stata presentata questo pomeriggio in conferenza stampa dal commissario regionale del Pd, Stefano Graziano, nella sede calabrese del Partito democratico a Sant’Eufemia Lamezia. Ad affiancarlo Maria Antonietta Sacco ( segreteria regionale Pd), Teresa Esposito ( responsabile regionale Donne Pd); Salvatore Passafaro ( coordinatore circoli Catanzaro). Presenti anche i rappresentanti dei giovani del Pd: Lidia Vescio, Gianmarco Cimino e Giovanni Di Bartolo.

Tanti i leit – movit della festa tra cui cambiamento, radicamento sul territorio, nuovi spazi di confronto e di dialogo con la gente per discutere di tematiche pregnanti e non di argomentazioni populistiche. Tanti gli ospiti della tre giorni tra cui Nicola Zingaretti ed Enrico Letta, esponenti nazionali del Pd; Michele Emiliano, governatore della Puglia; Brando Banifei eurodeputato. Interverranno anche i deputati calabresi del Partito democratico e naturalmente anche la candidata del centrosinistra alla presidenza della Regione, Amalia Bruni. I temi dei dibattiti spazieranno dalle risorse del Pnrr alla sanità; dalla legalità all’ambiente e al turismo. Non mancheranno i momenti culturali e di spettacolo.

Clicca qui per leggere il Programma festa dell’unità_Pd Calabria