Prossimi ospiti del format dedicato agli artisti più rappresentativi del panorama regionale

Comunicato Stampa

Il mondo della canzone d’autore sarà al centro della prossima intervista a tu per tu del format “La Calabria che suona. Storie di musici e dintorni”, il progetto diffuso sui canali del circuito Calabria Sona dedicato agli artisti più rappresentativi del panorama musicale regionale. Ospiti del salotto del maestro Checco Pallone, per la sesta puntata, saranno Daniele Moraca e Sasà Calabrese.

Moraca è un musicista e cantautore che vive tra Cosenza e Pavia. Cantautore di lungo corso, docente e ricercatore nel solco dell’antica tradizione dei cantastorie, i suoi lavori raccontano delle emozioni e delle tensioni che accompagnano il viaggio di un uomo. Da qualche anno, sta promuovendo la canzone italiana d’autore all’estero, attraverso lezioni-concerto e l’interpretazione dei suoi testi nella lingua nazionale dei paesi in cui lo stesso cantautore si esibisce. Testi, voce e chitarra che portano con sé storie di vita vissuta, cronache e leggende, trasformando le narrazioni in patrimonio comune.

Il secondo protagonista della settimana sarà Sasà Calabrese: cantante, autore, musicista e poli-strumentista che, nel corso degli anni, ha coniugato l’esperienza con molteplici figure di rilievo del mondo jazzistico alle collaborazioni nel pop con artisti del calibro di Federico Zampaglione, Simona Bencini, Mario Venuti, Rossana Casale. Suona stabilmente nella formazione di Mariella Nava e, attualmente, affianca l’attrice Anna Mazzamauro suonando ed arrangiando, insieme con i Màs en Tango, le musiche composte da Amedeo Minghi e scrivendo le musiche originali per la sue commedie “Divina” e “Belvedere”. Calabrese, tra i riconoscimenti più recenti, ha vinto il Premio nazionale musica d’autore BitontoSuite 2019 ed è stato finalista alla Targa Tenco 2019, sezione Opera Prima.

Calabrese e Moraca saranno altri due testimoni dell’identità e della tradizione artistica del nostro territorio al centro del Mediterraneo.

Sul canale YouTube di Calabria Sona è possibile rivedere tutte le puntate del progetto, promosso insieme a Giuseppe Marasco, che ha già coinvolto Cataldo Perri, Francesco Loccisano e Marcello De Carolis, Anna Stratigò, Babà Sissoko, Djane Sissoko e Massimo Garritano, Peppa Marriti Band e Fabio Guido “Zalles”.