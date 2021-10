La Divina Commedia Opera Musical al Palacalafiore di Reggio Calabria

Dopo Mika di 20 mesi fa, con “la Divina Commedia Opera Musical” si torna al Palacalafiore di Reggio Calabria: primo spettacolo nella regione con nuove linee guida e capienza superiore a 1000 spettatori anche per le scuole

Comunicato Stampa

Il colossal originale La Divina Commedia Opera Musical, che dal 2 al 4 dicembre prossimi al Palacalafiore di Reggio Calabria chiuderà Fatti di Musica 2021, 35° edizione dello storico Festival-Premio del Miglior Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna, sarà il primo grande spettacolo in Calabria con le nuove linee guida ministeriali, aggiornate dalla Conferenza delle Regioni.

Con l’imponente e spettacolare Musical che celebra anche l’ ”Anno Dantesco 2021” si torna al Palacalafiore di Reggio dopo il concerto della popstar mondiale Mika dell’ 8 febbraio 2020, ultimo grande concerto prima del lockdown sempre organizzato da Pegna nel suo storico Festival.

Per gli spettacoli previsti, matinée alle ore 10:00 per le scuole e serali alle ore 21:00, si tornerà anche alla capienza normale per questo tipo di spettacoli che prevedono un allestimento teatrale, cioè di 3.500 persone, 50% di quella ufficiale.

“Riceviamo ogni giorno – spiega Pegna – richieste di informazioni sulle modalità di ingresso da parte di dirigenti scolastici e docenti che intendono far partecipare i loro Istituti. E’ tutto molto semplice. Saranno applicate le misure anti contagio previste dal recente decreto: per tutti coloro che hanno più di 12 anni controllo del green pass, oppure certificato di tampone effettuato entro le 48 ore o, ancora, idonea certificazione medica. Per chi ha meno di 12 anni nulla. Abolito il distanziamento di un metro, sarà necessario solamente l’uso della mascherina. Ogni classe o gruppo di classi dello stesso Istituto avranno assegnato un proprio settore da rispettare, come sempre. Finalmente – sottolinea Pegna – si torna, mascherina a parte, alla normalità. L’interesse è davvero enorme e sono certo che vivremo tre giorni di grande musica, cultura e divertimento!”. “E’ un’opportunità imperdibile – conclude Pegna – per avvicinare il pubblico degli studenti a questa grande Opera in un nuovo modo affascinante e spettacolare ed è anche un’occasione, volendo, per organizzare dopo lo spettacolo visite al Museo dei Bronzi e a tutta Reggio, Città dal grande patrimonio storico, culturale e paesaggistico.”.

La prevendita dei biglietti per i serali è in corso su www.ticketone.it e nei punti Ticketone (Reggio C. B’Art, a fianco Teatro Cilea), mentre per prenotare gli Istituti Scolastici alle repliche del mattino al prezzo ridotto per studenti e gratuità per docenti accompagnatori, bisogna rivolgersi direttamente agli Uffici dell’organizzazione (tel. 0968441888, mail info@ruggeropegna.it).

La Divina Commedia Musical, lo spettacolare viaggio dantesco tra Inferno, Purgatorio e Paradiso nell’affascinante versione “colossal musicale”, sarà premiata ancora come “Migliore Spettacolo dell’Anno” e si ripresenta con la regia di Andrea Ortis, musiche di Marco Frisina, sceneggiatura di Gianmario Pagano, scenografie di Lara Carissimi, coreografie di Massimiliano Volpini, lighting designer Valerio Tiberi, sound engineer Emanuele Carlucci, visual designer Roberto Fazio e Virginio Levrio e un allestimento eccezionale che si avvale di proiezioni in 3D e di un suggestivo impianto scenografico, con un palco modulare automatico con sollevamento di piani, ben 50 tecnici, 70 scenari mozzafiato e oltre 200 costumi di scena. Ricco e prestigioso il cast: Antonello Angiolillo (Dante), Andrea Ortis (Virgilio), Myriam Somma (Beatrice), Noemi Smorra (Francesca, Matelda), Angelo Minoli (Ulisse, Guido Guinizzelli). Ed ancora Mariacarmen Iafigliola (Pia dei Tolomei, La donna), Antonio Melissa (Ugolino, Catone), Antonio Sorrentino (Pier delle Vigne e Arnaut), Francesco Iaia (Caronte). Numeroso anche il corpo di ballo acrobatico, con capoballetto Mariacaterina Mambretti, composto da Danilo Calabrese, Fabio Cilento, Rebecca Erroi, Raffaele Iorio, Luca Ronci, Federica Montemurro, Giovanna Pagone, Giuseppe Pera, Raffaele Rizzo, Michela Tiero, Alessandro Trazzera, Alessio Urzetta (Informazioni su prezzi e settori ai siti web ufficiali: www.ruggeropegna.it, www.divinacommediaopera.it).

Lo spettacolo utilizza diversi linguaggi espressivi e asseconda l’inesauribile fantasia dantesca. Il Dante Viaggiatore diventa la proiezione fisica della voce di se stesso, nella magistrale interpretazione di Giancarlo Giannini, voce narrante dello spettacolo. Il viaggio non ha mai fine e il maestro Virgilio accompagna il poeta di Firenze, proteggendolo, incoraggiandolo, esortandolo nei momenti di maggior difficoltà. La fantasia di Dante è ben resa dalla visione registica di Andrea Ortis, mentre le emozionanti musiche orchestrali di Marco Frisina sorreggono i testi dell’Opera.

Fatti di Musica 2021, l’oscar del live che da 35 anni presenta e premia in Calabria alcuni dei migliori spettacoli musicali con il Riccio d’Argento del maestro orafo Gerardo Sacco, si avvia così alla conclusione dopo un’edizione straordinaria aperta dal calabrese Barreca e da Remo Anzovino, in location mozzafiato come l’ Arena dello Stretto, dove Giovanni Allevi ha registrato il suo ultimo videoclip e Piazza del Castello Aragonese di Reggio infiammata dai Subsonica e da Francesca Michielin e, ancora, il Teatro dei Ruderi dell’Area Archeologica di Cirella Antica a Diamante, letteralmente esploso con Aiello, Valerio Lundini e Aka7even. Anche quest’anno numeri record, con il tutto esaurito ad ogni evento, la media partnership ufficiale di Rai Radio Tutta Italiana e il Patrocinio di Assomusica. Partita, intanto, anche la vendita dei biglietti per il grande ritorno di Notre Dame de Paris, il colossal musicale dei record, che sarà in Calabria per un’unica tappa del nuovo tour nei giorni 26, 27 e 28 maggio 2022 sempre al Palacalafiore di Reggio.