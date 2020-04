La favola delle Palme

Nel volumetto L’erbolaio di Dio- Viaggio tra le piante della Bibbia ho rinvenuto una leggenda che è il caso di pubblicarla per una sua immediata attualizzazione: la palma retrocomunica il pensiero di trasformare un evento drammatico in un’opportunità per sé e per gli altri e non è poco, specie con questi chiari di luna, soffocati dalla paura di queste lunghe nostre giornate in piena quarantena quaresimale

«Là dove le onde del mare si incontrano con il deserto vi è un luogo in cui accanto alle tante palme che, per la loro slanciata bellezza, assomigliano a figure di donne, ce n’è una, un po’ in disparte, con le sue foglie scure che appena sfiorano gli alberi vicini.

E’ una palma davvero singolare! Appare tozza, con un tronco possente e forti foglie a forma di ventaglio che sono protese verso il centro, verso il suo cuore; lì dove di solito i teneri germogli verde chiaro si protendono verso l’alto, c’è un’enorme pietra rossastra, come ce ne sono tantissime sulla spiaggia.

“Ma come era arrivata lì quella pietra?”

Era accaduto tanti anni prima, quando questa poderosa palma era ancora un minuscolo alberello. Allora in quel luogo non c’erano case e non esisteva nessuna fonte d’acqua. C’erano soltanto alcune palme sulla spiaggia che insieme al piccolo germoglio di palma vivevano serenamente, nutrendosi di quello che ricevevano dal terreno sabbioso e grazie alla pioggia che, seppure raramente, cadeva dal cielo.

Ma un giorno arrivò un uomo attraverso il deserto. Aveva vagato per giorni perdendo tutti i suoi beni ed era quasi impazzito per la sete ed il caldo. Sulle sue mani c’erano ferite infiammate per aver inutilmente scavato in cerca d’acqua e tutto in lui esprimeva dolore infinito. Stava così davanti all’acqua, davanti all’enorme, infinita distesa di acqua salata.

L’uomo gettò nell’acqua il suo corpo disidratato, ma la sua bocca dalle labbra spaccate e dalla lingua consunta bruciava di una sete che quell’acqua non poteva placare.

Allora fu preso da una rabbia folle, nei confronti della natura che lo stava uccidendo. Incominciò a guardarsi intorno e scorse vicino alle grosse palme, tra i detriti e la sabbia, il germoglio di palma verde chiaro che stava crescendo così giovane e vigoroso.

Con tutte le forze che ancora possedeva, prese una grossa pietra e la premette proprio nel cuore della chioma del giovane albero che scricchiolò e si ruppe. E fu come se il rumore di quello scricchiolio e di quella spaccatura si amplificasse nell’immensità del deserto e del mare. Poi sopraggiunse un silenzio terribile.

L’uomo crollò vicino alla piccola palma. Dopo due giorni lo trovarono dei cammellieri e si dice che fu salvato.

Nessuno dei cammellieri, invece, si preoccupò del piccolo albero di palma così devastato. Era quasi sepolto sotto il peso della pietra e la sua morte sembrava inevitabile. Le foglie verde chiaro a forma di ventaglio erano spezzate e marcirono rapidamente sotto i caldi raggi del sole. Il suo tenero cuore di palma era schiacciato e la grossa pietra gravava così pesantemente sul delicato tronco che rischiava di romperlo ad ogni alito di vento.

Ma l’uomo non era riuscito a distruggere la piccola palma: l’aveva ferita gravemente ma non uccisa.

Il piccolo albero cercò di scuotere la pietra. Pregò il vento di aiutarlo. Ma non trovò alcun aiuto. La pietra rimase nella chioma, nel suo tenero cuore e non si mosse da lì.

Gli sforzi della piccola palma sembravano inutili; stava, dunque, per abbandonarsi al suo triste destino di morire così giovane quando una voce al suo interno le incominciò a dare fiducia, a spingerla a resistere, ad accettare l’impossibilità di liberarsi della pietra, a concentrare le sue forze sulla ricerca di un’altra soluzione.

Ed allora il giovane albero smise di affannarsi e di sprecare le forze per scuotere la pesante pietra. La tenne al centro della sua chioma e si preoccupò di fissarsi fortemente al suolo.

Infine arrivò il giorno in cui le sue lunghe radici scesero così in profondità che trovarono una fonte d’acqua. E così la sorgente zampillò, rendendo quel posto un luogo di benessere.

La piccola palma, con buoni appoggi nel terreno ed abbondante nutrimento, iniziò a crescere verso l’alto. Mise ampi e forti rami a ventaglio intorno alla pietra, quasi a proteggerla.

Il tronco crebbe sempre più in circonferenza; le altre palme della spiaggia potevano essere anche più alte e graziose, ma l’albero, che la gente presto chiamò “la palma della pietra”, era senza dubbio il più forte.

La pietra aveva sfidato la palma e lei ne aveva sopportato l’invadenza ed aveva vinto questa lotta. Aveva liberato una sorgente che da allora placa la sete di tanti e, cosa veramente importante, aveva accettato il peso e lo aveva portato con sé».

Che possiamo essere forti come questa palmetta: intanto, Sante Palme a tutti! Ad meliora….

Francesco Polopoli