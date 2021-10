La Promosport dilaga contro l’Amantea

Settima giornata di campionato al Rocco Riga di Lamezia che vede contrapposte Promosport e Amantea

La partita si gioca al Riga vista l’indisponibilità dello stadio comunale Stefano Medaglia di Amantea.

La capolista gioca un’ottima partita, tenendo sempre in mano il pallino del gioco.

La gara si mette subito bene per i ragazzi di Morelli, che all’8′ vanno in vantaggio con Percia Montani. Pareggia Chiarello su calcio di punizione ma da quel momento la Promosport dilaga.

Ecco il dettaglio delle azioni più salienti:

2’ punizione per l’Amantea palla sul fondo

8’ Percia Montani 1-0. Angolo di Corigliano, De Martino la indirizza per Percia Montani che insacca.

10’ angolo Scozzafava

14’ – Chiarello 1-1 su calcio di punizione

20’ traversa di Percia Montani

27’ Corigliano 2-1. Su tiro di Percia Montani, Corigliano raccoglie la palla e la indirizza in porta.

39’ la Promosport reclama un calcio di rigore, l’arbitro fa continuare

43’ 3-1 De Martino. Su angolo di Scozzafava, Mascaro indirizza di testa e De Martino insacca

2’ tempo

Esce Russo entra Lorecchio

3’ Palo di Corigliano

12’ Lorecchio sfiora il 4-0, tiro dalla sinistra bloccato dal portiere

17’ grande assist di Lorecchio per Percia Montani che sfiora il goal

22’ punizione per l’Amantea, la palla si perde sul fondo

25’ esce Corigliano entra Mercurio

26’ Lorecchio si svincola al tiro dalla distanza, ma la palla termina sul fondo

28’ Colosimo 4-0. L’attaccante prende la palla al limite dell’area e trafigge il portiere con un sinistro.

32’ entra Melina esce Perri

41’ Lorecchio sigilla l’ottima prestazione segnando il 5-1

Nel prossimo turno la Promosport sarà impegnata in casa con l’Atletico Maida.

CITTA’ DI AMANTEA – PROMOSPORT 1-5

CITTA’ DI AMANTEA: Corno, Saggio, De Luca, Chiarello, Muraca, Fera, Rubino, Miraglia, Burgo, Amendola, De Pascale. A disp. Maio, Cuore, De Luca, Iorio, Trotta, Pallone, Pellegrino, Amendola, Petrungaro. All. Pirillo

PROMOSPORT: Gonzales, Perri, Schirripa, Casella, De Martino, Mascaro, Corigliano, Scozzafava, Russo, Colosimo, Percia Montani. A disp. Mercuri, Villella, Porpora, De Fazio, Cerra, Lorecchio, Melina, Ventura, Mercurio. All. Morelli