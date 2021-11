La Raffaele Lamezia sbanca Partinico

Importante vittoria in trasferta per la Raffaele Lamezia che regola il MaM Provenzano Partinico per 3 set a 1

Il successo è importante per i gialloblu non solo in termini di classifica ma anche di morale visto che affrontavano una squadra che in casa aveva sempre ben figurato.

A parte un calo nel terzo set, Porfida e compagni hanno sempre tenuto le redini del gioco, disputando una grande prova di gruppo, con un Palmeri ispiratissimo (33 punti per lui) e un Paradiso ristabilito dall’infortunio (14 punti per lui).

Sabato alle 18.30 al Palasparti grande sfida contro Palermo, per riscattare la bruciante sconfitta nei playoff della scorsa stagione.

MaM PROVENZANO PARTINICO: Alaimo (L), Puleo, Vescovo, Bonafede, Timpa, Leonetto, Raneli L., Raneli G., Russo, Cammarata, La Rosa, Aldi.

RAFFAELE LAMEZIA: Piedepalumbo, Davoli, Viterbo, Miceli, Iorno, Porfida, Graziano, Ricco, Palmeri, Chirumbolo, Paradiso, Sacco (L). All. Torchia

Abbiamo raggiunto l’allenatore lametino Salvatore Torchia che dichiara: «Partita difficilissima in un campo ostico dove parecchie squadre a mio parere rischieranno.

Una partita complicata da qualche infortunio in corso durante la gara e da una mia personale svista, non modificabile perchè rimaneggiati, nel terzo set che ha rischiato di rimettere in gioco la gara. I ragazzi sono stati stoici ed a momenti vincevamo pure quel set oggettivamente complicato.

Da rivedere alcuni passaggi del gioco perché sappiamo che possiamo fare di più e con maggiore qualita, ora c’è da raccogliere bene le forze e prepararsi ad un tour de force contro le corazzate del campionato che vorranno battagliare forte contro la Raffaele Lamezia».