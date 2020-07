La Scala (FI). Preoccupazione per i suoli incolti privati, ma chi si occupa di quelli pubblici?

Il comune di Lamezia Terme ha inviato nei giorni scorsi un comunicato stampa annunciando sanzioni per i privati cittadini che non curano i propri giardini o che lasciano i terreni incolti pieni di sterpaglie con il rischio di causare incendi

Comunicato Stampa

Ma lo stesso Comune, che con zelo vuole punire i privati inadempienti, non si preoccupa delle aree verdi comunali che sono in completo abbandono con fortissimo rischio incendi oltre che incuria di beni pubblici, come ad esempio nel caso della villa comunale di Magola, adiacente i campi da tennis.

Noi cittadini auspichiamo che con la stessa fermezza e lo stesso zelo con cui giustamente si preoccupa dei suoli privati, il Comune di Lamezia in coerenza con le proprie iniziative, si prenda cura del verde pubblico e renda al più presto nuovamente fruibile la villa comunale di Magolà visto che attualmente è inaccessibile per la folta vegetazione.

Mariano La Scala

Forza Italia Lamezia